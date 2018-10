Resta intrappolato in casa dopo l'uragano Florence, cagnolino salvato dai volontari

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per una settimana è rimasto su unin mezzo all'acqua dopoma il piccolo Soshe è stato messo in salvo e il csi è ricongiunto alla sua famiglia. La casa dei suoi padroni è stata allagata sopo il passaggio dell'uragano e lui è rimasto intrappolato dentro le 4 mura domestiche.La Humane Society of Missouri (HSMO), dopo la segnalazione della famiglia, si è data da fare per metterlo in salvo: sono stati fatti diversi tentativi, ma senza successo perché l'acqua era troppo alta e non permetteva nemmeno l'accesso dei soccorsi. Per giorni il cagnolino è rimasto solo, come riporta l 'Independent, seduto sul divano di casa che galleggiava in mezzo all'acqua, ma finalmente è stato messo in salvo.Quando finalmente i soccorsi sono arrivati dentro casa, hanno trovato il piccolo maltese terrorizzato. I volontari sono riusciti a portarlo su una piccola imbarcazione e dopo poco è stato messo in una struttura dove alla fine è stato raggiunto dalla sua famiglia.