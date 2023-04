Incidente in moto, italiano muore in Kenya: Renato aveva 44 anni. La famiglia: «Diteci la verità»

Un imprenditore italiano, Renato Pirazzini, è morto in Kenya a 44 anni. L'uomo, originario di Legnano (Milano) lavorava di tempo nel Paese africano: il decesso è avvenuto a Malindi nei giorni scorsi, per le ferite riportate da un incidente con la motocicletta.

Imprenditore italiano morto in Kenya

La conferma arriva dalle autorità italiane in loco, mentre i familiari in Italia hanno chiesto di fare chiarezza sulle cause che avrebbero portato al decesso. Secondo loro, Pirazzini in un primo tempo sembrava essersi ripreso dall'incidente.

