Regina Elisabetta, paura per la sovrana. Cancella un tè all'ultimo minuto. «Sta male...»

di Emiliana Costa

Giovedì 23 Gennaio 2020, 21:37

La sovrana del Regno Unito ha fatto spaventare i sudditi, preoccupati per la sua salute dopo lo stress degli ultimi giorni. Elisabetta non si sarebbe sentita bene e avrebbe dato forfait all'ultimo minuto al Sandringham Women’s Institute, dove l'attendevano per l'ora del tè.Come riporta Vanity Fair, una fonte reale avrebbe affermato che la regina ha cancellato all'ultimo minuto l'appuntamento a causa di «». Nulla di grave dunque, maLa regina Elisabetta ha gestito con il suo proverbiale sangue freddo tutta la vicenda die Harry e adesso per lei è tempo di riposare un po'.