La regina Elisabetta torna ai doveri reali a quattro giorni dalla morte del principe Filippo. Sabato i funerali

La regina Elisabetta è tornata ai doveri reali quattro giorni dopo la morte del principe Filippo. L'occasione è la celebrazione del ritiro del funzionario più anziano della famiglia. La monarca ha partecipato al suo primo evento di persona a Windsor, dove è stata celebrata la cerimonia in cui William Peel si è formalmente dimesso da Lord Chamberlain. Il conte ha supervisionato l'organizzazione per il funerale del duca di Edimburgo, nota come Operazione Forth Bridge, e affidato la responsabilità dell'incarico al suo successore, l'ex capo delle spie dell'MI5 Andrew Parker, solo una settimana prima che il principe Filippo morisse.

L'ufficio del Lord Chamberlain, guidato dal Queen's Comptroller, il tenente colonnello Michael Vernon, ha il compito di svolgere il lato pratico dei funerali che si svolgeranno sabato 17 aprile. Lord Parker ha assunto il suo nuovo ruolo il 1 ° aprile dopo il ritiro di Peel dopo più di 14 anni in carica.

Le regole per il funerale del principe Filippo

L'ipotesi è che la regina potrebbe dover sedere da sola durante il funerale nella cappella di San Giorgio perché le regole anti-Covid stabiliscono che le persone devono stare ad almeno 2 metri di distanza da chiunque non faccia parte della loro famiglia. La regina non soddisfa i requisiti previsti dalle regole per entrare a far parte di una bolla di supporto perché non vive da sola. Tuttavia, un membro del suo staff del Castello di Windsor sarebbe autorizzato a sedersi con lei, e sembra improbabile che il monarca non avrà qualcuno che l'accompagni al funerale di suo marito. Sono 30 in totale le persone ammesse alla cerimonia all'interno della cappella, e in base alle regole dovranno indossare la mascherina e non potranno cantare.

Le forze armate stanno intensificando i preparativi per il funerale del duca, che vedrà la partecipazione di uomini e donne della Royal Navy, dei Royal Marines, dell'esercito e della RAF insieme agli alti funzionari militari. Si ritiene che i soldati del Corpo degli ingegneri elettrici e meccanici reali stiano lavorando per preparare la Land Rover speciale, che il duca ha aiutato a progettare, che trasporterà la sua bara sabato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA