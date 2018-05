Regala cioccolatini ai bimbi, donna accusata di pedofilia: lapidata dalla folla e uccisa

Bambini stuprati, il governo indiano introduce la pena di morte

Voleva solo essere gentile, fare un gesto carino nei confronti deima questo le è costato la vita. Una, sorpresa a regalare dei cioccolatini ad alcuni bambini, è statadalla folla che l'ha uccisa di botte.I fatti sono avvenuti nel distretto Tiruvannamalai di Tamil Nadu, nel sud dell'India. La donna era con la sua famiglia quando ha chiamato alcuni bambini che le stavano passando davanti per regalare loro dei cioccolatini. Il gesto però ha insospettito la nonna dei bimbi che ha chiesto aiuto pensando si trattasse di una pedofila e così i passanti hanno iniziato ad accusare la donna dicendole che voleva adescare quei minori per poi abusarne sessualmente. Ovviamente la donna e la sua famiglia ha negato ogni accusa ma in poco tempo la folla si è avventata su di loro iniziando a lanciare pietre.La 65enne, originaria della suddivisione del Chennai, arrivata in città per una vacanza, è morta e i suoi familiari si trovano in gravi condizioni in ospedale. Secondo la stampa locale la polizia avrebbe arrestato 43 persone, tutti considerati colpevoli di omicidio. Purtroppo la diffusione barbara degli stupri ai danni di bambini piccoli ha creato in India una vera psicosi e la gente esasperata rischia di reagire, come in questo caso, in maniera impropria e violenta. Questa volta però a finirci di mezzo è stata un'innocente donna che voleva solo far del bene a dei bambini.