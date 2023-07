Rapinatore minaccia i clienti di un locale, ma nessuno lo ascolta e gli consegna i soldi. E lui se ne va via

di Redazione web

E' entrato in un salone di bellezza, dove c'erano diverse clienti in sala d'attesa, con una pistola di mano. Almeno diceva per spaventare, il rapinatore che ha tentato di rapinare un negozio di Atlanta, negli Stati Uniti, ma secondo quanto documenta un video, non è riuscito nel suo obiettivo criminale.

Nessuno lo ascolta

Il malvivente chiedeva soldi a clienti e dipendenti, ma nessuno sembrava spaventato al punto da tirare fuori il portafogli. L'uomo ha iniziato anche ad urlare alle persone, dicendo loro di consegnare tutti i soldi mentre brandiva una borsa, come mostra anche il filmato.

A mani vuote

Le persone all'interno del negozio sembravano rimanere calme e non hanno risposto alle sue richieste, finché dopo circa 30 secondi è uscito a mani vuote. Gli investigatori del dipartimento di polizia di Atlanta chiedono l'aiuto del pubblico per identificare il sospetto in cambio di una ricompensa di 2.000 dollari.

