Ragazzino di 16 anni viene colpito dalla polizia durante la manifestazione. «Ha perso entrambi gli occhi»

Sabato 20 Luglio 2019, 13:08

, insieme alla madre e al fratello, per la scarsità di gas nella sua città. Le immagini del suo volto insanguinato hanno scioccato il mondo.La vicenda si è svolta a Tariba, in Venezuela. Come riportaIl ragazzino ha detto alla Cnn che rivuole disperatamente la sua vista. I medici hanno rimosso ciò che rimaneva dei suoi bulbi oculari, ma sono stati costretti a lasciare delle schegge di proiettili nel suo viso e nella sua testa «perché troppo radicati». Commoventi le parole del ragazzino: «».Alcuni benefattori in Messico, Spagna e Stati Uniti si sono affrettati a pagare le sue cure mediche mentre una clinica in Colombia si è offerta di sostituire le palpebre gratuitamente.nella città settentrionale di Tariba. La famiglia è rimasta senza gas da aprile a causa del collasso economico del paese e della produzione in calo delle raffinerie di gas. Adrian e un altro bambino hanno riportato ferite alla testa dopo essere stati picchiati con bastoni alla manifestazione.Con un atto raro,. I due sono stati accusati di tentato omicidio, uso improprio di armi e trattamento crudele e sono attualmente in attesa di processo. La violenza è stata anche denunciata dal leader dell'opposizione Juan Guaido, riconosciuto come il legittimo presidente del Venezuela dalla maggior parte delle nazioni occidentali. Il politico ha aggiunto: «Non ci abitueremo, non smetteremo di chiamarli assassini e non ci abitueremo all'atto sadico contro gli occhi di Rufo Chacón che non si è abituato a vivere senza gas in un paese che prima aveva tanto».