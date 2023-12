Ragazza di 24 anni trovata morta tra i rifiuti, era sparita dopo una serata con i colleghi

di Redazione Web

La polizia di New York sta indagando sulla morte di Jaclyn Elmquist, 24 anni, il cui corpo è stato ritrovato in un compattore di rifiuti in un edficio di lusso a Manhattan. Post della ragazza, che risultava scomparsa, si erano diffusi sui social media venerdì mattina, condivisi da familiari e amici, e indicavano che Jaclyn Elmquist era stata vista per l'ultima volta in un ristorante verso le 11:30 di giovedì sera per una festa di lavoro con i colleghi, a circa 10 isolati di distanza da dove è stato poi ritrovato il corpo.

Le ultime ore della ragazza

Gli investigatori hanno perlustrato l'edificio di lusso venerdì sera, dopo aver ricevuto segnalazioni sul corpo di una donna trovato nel seminterrato. Le prime indagini sembrano confermare che che Jaclyn sia caduta in un condotto della spazzatura.

Chi la conosceva ha raccontato che la 24enne, dopo la cena, era andata in un bar nelle vicinanze e i colleghi l'hanno aiutata a salire sul taxi.

Coloro che vivono vicino al luogo dove è stato ritrovato il corpo, sono rimasti scioccati dalla sua morte. «È terrificante e sorprendente», ha detto il vicino Steve Press. I dipendenti dell'edificio confermano che non viveva lì e che è entrata nell'edificio da sola. Non è chiaro perché Jaclyn Elmquist fosse lì, ma la polizia ha sottolineato che non pensa che sia stata assassinata.

Sarà l'ufficio del medico legale a stabilire la causa della morte.

«Stiamo raccogliendo le cose di Jackie adesso», ha detto al New York Post domenica pomeriggio suo padre, James Elmquist, del Minnesota, fuori dall'appartamento di sua figlia a Brooklyn. «È tragico. Una brutta situazione di cui non riesco davvero a parlare», ha aggiunto il genitore, sconvolto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA