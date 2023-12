«La mia ragazza mi ha cacciato quando ho detto che tengo più alla mia amica che a lei, ma è normale e non ho intenzione di scusarmi»

di Hylia Rossi

I rapporti tra persone sono fatti di ostacoli che soltanto una buona capacità di comunicazione può aiutare a superare, ma ci sono dei casi in cui le nostre esperienze passate rendono molto più difficile comprendere le parole e le azioni altrui e fidarsi dei loro sentimenti.

È questo il caso di una giovane coppia che ha raggiunto il punto di rottura quando durante un confronto il ragazzo ha fatto presente di tenere più a un'amica che alla propria fidanzata. Nonostante ammetta di essere stato particolarmente duro nell'affermare una cosa del genere, pensa che la colpa sia stata in primis di lei e della sua insistente gelosia. Ecco com'è andata.

Il racconto del ragazzo: amici da una vita

In cerca di un confronto e, magari, di un consiglio su come approcciare la questione, il ragazzo ha raccontato la sua storia: «Ho 24 anni e la mia ragazza ne ha 22. Ci siamo conosciuti circa due anni fa e stiamo insieme da un anno e due mesi. Sono amico con quest'altra ragazza sin dall'asilo, in pratica tutta la vita. Inoltre, andiamo all'università insieme e siamo colleghi di lavoro, quindi passiamo molto tempo insieme».

Da questa amicizia scaturisce un problema di gelosia: «La mia ragazza ha un problema con questa amicizia e si lamenta che passiamo troppo tempo insieme. Di solito sono con lei a lezione, lavoriamo a progetti di gruppo e ci ritroviamo per studiare. Usciamo anche insieme, a volte, al di fuori del lavoro e dell'università».

Lui afferma di aver provato ad affrontare il discorso e rassicurarla: «Ho provato molte volte a dire alla mia ragazza che la sua gelosia non è giustificata e che sta costruendo castelli di carta su un problema che è solo nella sua testa. Per qualche motivo, pensa che io la stia tradendo con la mia amica».

Poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso: «Due giorni fa la situazione è peggiorata. Io e la mia amica avevamo lezione, poi siamo andati al lavoro e quando ho finito il turno mi è arrivato un messaggio della mia ragazza che voleva uscire e cenare con me.

«Quando le ho mandato un messaggio, la mattina successiva», continua il ragazzo, «non ho ottenuto alcuna risposta e ho pensato fosse arrabbiata per qualcosa. Dato che non avevo lezione, sono andato a casa sua e quando le ho parlato mi ha detto che non prendo sul serio la nostra relazione perché non le dedico mai tempo, il che è una bugia. Lei non lavora, ma io si e non ho altrettanto tempo libero. Allora ha fatto presente che non è vero dato che "ho sempre tanto tempo per la mia amica"».

A quel punto, la lite si è fatta più dura: «Lei ha iniziato con le sue solite lamentele dovute alla gelosia e mi ha detto che se avessi davvero tenuto alla nostra relazione avrei smesso di essere amico dell'altra ragazza. Ero arrabbiato anch'io dato che stava ingigantendo la questione, in più ero stanco, così le ho detto che non avrei mai smesso di essere amico di qualcuno solo perché a lei non piacciono, specialmente un'amica che è parte della mia vita da più tempo di lei. Quando mi ha risposto che lei è la mia ragazza e quindi dovrei tenere a lei più che a chiunque altro, ho risposto che non è così che funziona e che ci sono tante persone a cui tengo di più, tra cui la mia amica. Dopo questa frase, mi ha cacciato di casa».

«So che quello che ho detto non è carino», ammette il ragazzo, «Ma è stata lei a cominciare, quindi onestamente non penso di dovermi scusare per primo». Gli utenti del web sembrano essere generalmente d'accordo sul fatto che lui sia nel torto e che non si sia comportato bene con la ragazza: «Non solo le ha detto che tiene più a quest'amica che a lei, ma che tiene a "tante persone"! Perché impegnarsi in una relazione con qualcuno di cui non ti interessi? Non sbaglia a voler essere la priorità del ragazzo con cui sta insieme!».

