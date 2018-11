Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Credeva fosse un banale, invece quello che colava dal suoDopo 5 anni in cuiè stato convinto di avere una forma aggressiva di raffreddore ha in realtà scoperto che il suo disturbo era molto più grave. In qualunque momento della giornata il suo naso non smetteva di colare: l'uomo ha creduto di essere raffreddato, allergico, influenzato, fino a quando non si è scoperto che quello che pensava essere muco era in realtàCome riporta il Daily Mail , l'uomo ha ammesso di aver portato sempre un fazzoletto nel naso per anni, fino a quando la situazione non si è aggravata: «da febbraio la situazione è peggiorata e non riuscivo più a dormire, tossivo tutta la notte», così è anadato in ospedale dove è arrivata la diagnosi choc. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di bloccare la fuoriuscita costante del liquido. I dottori hanno spiegato che si trattava del fluido che circonda il cervello, serve a proteggerlo, ad attutire il contatto con le pareti del cranio da shock, traumi, colpi.L'uomo è stato molto fortunato secondo i medici, spesso questo disturbo, che è in realtà molto raro, può causare perdita dell'udito, meningite, mentre Greg non ha avuto alcun sintomo se non quelli di un semplice raffreddore.