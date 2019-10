Quindicenne precipita dal settimo piano e muore: era in gita con la scuola

Sabato sera un ragazzo britannico di quindici anni è morto dopo essere precipitato dal settimo piano di un edificio durante una gita scolastica nel sud della Spagna. Il giovane, che era con i suoi compagni nella città di Cordoba per uno scambio culturale per imparare la lingua, è caduto da una finestra aperta in un condominio.



Secondo le testimonianze riportate dai media locali il ragazzo stava riparando una finestra in una camera da letto quando è caduto. I paramedici e gli agenti di polizia giunti sul posto hanno tentato invano di salvare l'adolescente, morto sul colpo. La polizia locale afferma che stanno trattando la morte del ragazzo come un incidente.





Domenica 20 Ottobre 2019, 20:02

