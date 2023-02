Putin: «Qualcuno sta spingendo l'Europa in guerra con la Russia, ma abbiamo mezzi per difenderci e vincere»

«La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi». Vladimir Putin torna ad accusare l'Europa ed evoca l'escalation del conflitto, tanto temuta dall'Occidente. Il presidente russo ha parlato a Volgograd, nella cerimonia di commemorazione della vittoria sovietica di Stalingrado.

«La continuità di generazioni, valori, tradizioni: tutto questo è ciò che distingue la Russia, ci rende forti e fiduciosi in noi stessi, nella nostra ragione e nella nostra vittoria», ha aggiunto.

Putin: «Europa verso la guerra con Mosca»

«Ci sono tentativi di spingere l'Europa, Germania compresa, alla guerra con Mosca. Ma abbiamo i mezzi per difenderci da chi ci minaccia», ha detto il leader russo. Il riferimento velato è agli Stati Uniti, che hanno convinto il cancelliere tedesco Olaf Scholz a inviare i carri armati Leopard a Zelensky, che adesso spera nel rifornimento di jet.

Sullo stesso piano di Putin, sono le parole del suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov. L'Occidente punta a risolvere «la questione russa» infliggendo a Mosca una tale sconfitta in modo che essa «non possa riprendersi per decenni». «Tutta la Nato combatte contro di noi», ha aggiunto il ministro.

Von der Leyen: Putin rischia il futuro della Russia

L'Europa «è stata dalla parte dell'Ucraina fin dal primo giorno. Sappiamo che il futuro del continente si scrive qui. Sappiamo che state combattendo per più che voi stessi. Quello che è in gioco è la libertà: questa è una lotta delle democrazie contro i regimi autoritari».Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in alcune dichiarazioni alla stampa a Kiev a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Vladimir Putin - continua - tenta di negare l'esistenza dell'Ucraina, ma quello che rischia è invece il futuro della Russia. È passato quasi un anno da quando Putin ha lanciato la sua brutale invasione, un anno di sofferenza ma anche di leggendario coraggio da parte del popolo ucraino. Un anno di impressionante unità della comunità internazionale», conclude.

