Giornalista e propagandista russa violentata in Ucraina dai ceceni: Olga Zenkova denuncia lo scandalo e mette Putin in imbarazzo

In guerra non si fanno prigionieri, recitava un vecchio detto. Deve averci pensato a lungo in questi giorni Olga Zenkova, reporter russa che sarebbe stata stuprata in Ucraina dai soldati ceceni, alleati di Putin. Lo scandalo è arrivato fino a Mosca. La giornalista ha denunciato la vicenda e l'emittente "NTV", la televisione russa per la quale lavora Zenkova, ha richiesto il supporto del governo nelle investigazioni.

Cosa è successo

Olga Zenkova sarebbe stata aggredita a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, lo scorso 17 gennaio. Secondo il racconto delle due vittime, mentre la reporter si trovava a pranzo in un ristorante insieme al cameraman Artyom Jepifanov, uno squadrone di ceceni in divisa militare (tra cui ci sarebbe stato anche il nipote di Kadyrov) ha fatto irruzione. L'uomo è stato picchiato e ha riportato diverse ferite, mentre la donna è stata violentata più volte, come registrato anche dall'ospedale della città ucraina.

L'emittente NTV due giorni più tardi ha chiesto aiuto al maggiore generale della giustizia Petrenko, che fa parte del comitato investigativo russo, perché «le autorità locali di Melitopol occupata si sono rifiutate di aprire un procedimento penale», si legge nel documento di denuncia diffuso sui social. La notizia però è stata messa a tacere, per evitare ulteriori imbarazzi al governo di Putin. Le informazioni sono trapelate nelle ultime ore e raccontate dai propagandisti ucraini, che hanno sfruttato l'ennesimo passo falso del nemico per passare all'attacco.

Chi è Olga Zenkova

Olga Zenkova è nata a Ekaterinburg il 21 luglio 1983. È una conduttrice televisiva e dipendente del canale NTV. L'Ucraina l'ha sanzionata, con l'accusa di essere una propogandista russa.

🧵 #Russia: Kremlin-controlled TV network NTV sent propagandist Olga Zenkova and her cameraman to the fascist-occupied Melitopol in #Ukraine. They got their story on January 17th - Zenkova was gang-raped and cameraman beaten up by #Kadyrov's terrorists at a restaurant. pic.twitter.com/HIn3WGYO91 — Igor Sushko (@igorsushko) January 31, 2023

In regards to the source of #Russian soldiers raping #Russian propagandist TV presenter Olga Zenkova from NTV

We bring you the source from their own public relations #RussiaIsATerroristState



*Noted we wish type of harm on no individual pic.twitter.com/b5UkiFx7iR — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) January 31, 2023

