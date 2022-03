«Putin illogico e irrazionale, vittima del suo stesso sistema. Chi lo circonda non lo contraddice mai»

Vladimir Putin: spregiudicato, folle o calcolatore? È quello che si chiede da oltre una settimana l'Occidente, che cerca di capire se il presidente della Russia stia bluffando o sia davvero determinato a portare avanti la guerra in Ucraina ad ogni costo. E in merito, arriva il commento di chi lo conosce bene: si tratta di Abbas Gallyamov, per lungo tempo autore dei discorsi di Putin.

L'ex collaboratore, in un'intervista alla Bbc, ha spiegato: «Vladimir Putin è illogico e irrazionale, ma è vittima del sistema che lui stesso ha creato. Va avanti sulle sue idee perché non riceve mai critiche o obiezioni da chi lo circonda. Lui pensava che invadendo l'Ucraina, in poche ore o pochi giorni gli abitanti si sarebbero arresi e Zelensky sarebbe scappato negli Stati Uniti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 16:41

