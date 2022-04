Putin fa tremare l'Europa: «Non potete sostituire il gas russo». E ordina di spostare l'export altrove

Il presidente russo Vladimir Putin ora minaccia apertamente e fa tremare l'Europa sul tema energia e gas. «Adesso non c'è possibilità di sostituire il gas russo in Europa», ha detto citato da Interfax. «Gli attacchi dei partner europei sul rifiuto delle forniture di risorse energetiche russe destabilizzano la situazione e fanno salire i prezzi», ha aggiunto. La decisione di Mosca di rifiutare le valute dei Paesi ostili è un obiettivo strategico per rafforzare il commercio con partner più affidabili, ha aggiunto Putin.

Il presidente russo inoltre ha chiesto al governo di reindirizzare l'export di energia dai Paesi occidentali e dall'Europa all'Asia e in generale verso il sud e l'est e di preparare le infrastrutture per rendere possibile questo processo, riporta la Tass. «L'Europa è pronta ad abbandonare l'agenda verde e ad affidarsi nuovamente all'energia fossile», le sue parole.

I Paesi dell'Ue stanno ulteriormente destabilizzando il mercato dell'energia e aumentando i prezzi per i loro cittadini affermando di volere abbandonare le risorse energetiche della Russia, ha poi detto Putin, che ha aggiunto che i tentativi dell'Occidente di rinunciare alle fonti energetiche russe influenzeranno inevitabilmente tutta l'economia globale.

