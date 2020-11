Covid, i pub in Galles da venerdì chiudono alle 18 per l'allarme covid

Pub, caffè e ristoranti in Galles chiuderanno alle 18 da venerdì e sarà vietato servire alcolici, in base a nuove misure rigorose. Anche i luoghi di intrattenimento al coperto - inclusi cinema, sale bingo, piste di pattinaggio e casinò - saranno chiusi, ha annunciato il primo ministro del Galles.

In Galles i tassi di infezione da Covid-19 sono in forte aumento e sono possibili fino a 1.700 "morti durante i mesi invernali, a meno che non siano state intraprese azioni severe”.

Lunedì 30 Novembre 2020

