Coronavirus, il bollettino di lunedì 30 novembre: i dati alle 17. «In Veneto Rt più alto d'Italia»

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 30 novembre: dopo le 17 circa, i dati di oggi del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina. Come ogni lunedì è molto probabile che i numeri odierni sui contagi siano notevolmente più bassi rispetto ai giorni scorsi, per via del calo di tamponi fisiologico nel weekend: calo che purtroppo solitamente non coinvolge i decessi, i cui numeri sono da record ormai da oltre una settimana.

Dai singoli bollettini regionali emergono i primi dati: in Veneto i nuovi positivi sono 2.003 con 34 morti, mentre in Toscana sono 843 con 40 decessi. In Basilicata 282 casi con 11 morti, nelle Marche 252 nuovi positivi.

IN VENETO RT PIU' ALTO D'ITALIA «Oggi l'Rt del Veneto e 1,20 che sarebbe stato virtuoso due settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, il quale ha sottolineato che «se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale, è inevitabile che l'Rt si alzi. Sono convinto - ha osservato - che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti, rischiamo che l'Rt inizi ad alzarsi. E questo significa che l'incidenza dei contagi riprende quota. E quindi passiamo ad un colore diverso di zona. Allora, poi, torneremo ad apprezzare di più la zona gialla che è stata vissuta da qualcuno come una grande restrizione. Questa settimana - ha concluso - non possiamo esisere dall'essere valutati, e l'Rt è quello che pesa di più sugli altri 21 parametri».

