Principe Filippo, William rassicura sulla salute del nonno: «Sta bene»

Il principe Filippo starebbe meglio. Secondo quanto riportato dal nipote, il principe William duca di Cambridge e secondo in linea di successione al trono dopo il padre Carlo, il nonno «sta bene» e resta per ora in clinica per cautela, affinché i medici possano tenere «un occhio su di lui».

Il consorte della 94enne regina Elisabetta è stato ricoverato sei notti fa in un'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra in seguito a un malessere di natura imprecisata. William è stato incalzato dai giornalisti durante una visita a un centro per le vaccinazioni anti Covid a King's Lynn, nel Norfolk, dopo gli allarmi suscitati dall'inaspettata visita fatta in ospedale sabato dallo stesso Carlo al 99enne duca di Edimburgo.

Il principe ha in sostanza ribadito le scarne informazioni ufficiali diffuse da Buckingham Palace nei giorni scorsi: informazioni secondo cui il protrarsi del ricovero di Filippo, non legato al Covid, è stato deciso solo come «misura precauzionale» data l'età del marito di Elisabetta II, che nei mesi scorsi ha celebrato il 73esimo anniversario del suo inossidabile matrimonio con l'attuale sovrana e il cui 100esimo compleanno è in calendario il 10 giugno 2021.

