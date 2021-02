Principe Filippo, come sta il marito della regina Elisabetta. Il figlio Carlo in lacrime va a trovarlo in ospedale

Il principe Carlo visibilmente provato e in lacrime dopo essere andato a trovare il padre Filippo in ospedale. Il marito della regina Elisabetta, 99 anni, resta ricoverato all'ospedale KIng Edward VII di Londra, anche se Buckingham Palace non ha ancora specificato i motivi dell'ingresso in ospedale.

Come sta il principe Filippo

Il principe Filippo, duca di Edimburgo, è ricoverato da martedì, dopo aver accusato un malore. La famiglia reale non ha precisato le ragioni del ricovero, ma ha specificato che non si tratta di Covid. A quanto si è appreso ieri da fonti ben informate citate dai media britannici, il principe Filippo rimarrà in ospedale a scopo precauzionale fino alla settimana prossima «in osservazione e riposo».

Il principe Carlo visita il padre in ospedale

Un'espressione visibilmente provata e commossa, quella del principe Carlo, all'arrivo e all'uscita dall'ospedale dopo aver fatto visita al padre. Ieri pomeriggio il principe di Galles, 72 anni, è rimasto per circa mezz'ora insieme al padre: le regole del lockdown in Inghilterra permettono le visite ai congiunti ricoverati, ma molti ospedali le hanno interrotte. Filippo e sua moglie la regina Elisabetta hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il principe Carlo è guarito dal covid.

