Principe Filippo, la Royal family insieme per realizzare il documentario in onore del defunto Duca

I reali insieme per omaggiare il principe Filippo: sarà questo il contenuto del documentario, intitolato 'Prince Philip - The Royal Family Remembers', che andrà in onda il 22 settembre alle ore 21:00 sulla BBC One. I protagonisti saranno i quattro figli della regina e del duca di Edimburgo, con i loro nipoti adulti e altri membri della famiglia.

Il programma, in origine, è stato concepito per celebrare il centesimo compleanno del principe Filippo: al suo interno ci saranno interviste girate sia prima che dopo la morte del Duca, avvenuta ad aprile all'età di 99 anni.

La BBC ha reso noto che il programma vedrà i membri della famiglia e il personale reale offrire al pubblico «pensieri e riflessioni personali». e ha aggiunto che conterrà «ricordi commoventi, un sacco di umorismo e numerose nuove intuizioni sul carattere e l'eredità di questo pioniere reale».

«Grazie all'accesso speciale alla collezione di cine-film privati ​​della regina - dichiara la BBC -, questo lavoro è un ritratto senza rivali di un uomo con un posto unico nella storia reale».

La società di produzione Oxford Films aveva già realizzato Our Queen at 90, un documentario ITV che celebrava il novantesimo compleanno del monarca nel 2016. La regina,invece, non risulta tra i contributori elencati nell'annuncio ufficiale della società.

