Propaganda live, le anticipazioni della nuova stagione in onda a partire da venerdì 10 su La7

Riparte la nuova stagione di Propaganda live, il programma di Diego Bianchi, detto Zoro, in onda in diretta domani alle 21.10 su La7. Con l'atteso ritorno del pubblico in studio, la serata sarà arricchita da tanti temi, ospiti e sorprese.

Non mancherà neanche in questa edizione il graffio satirico di Marco D'Ambrosio 'Makkox', insieme a tutto il cast di opinionisti composto da Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Sarà, inoltre, proposto un esclusivo reportage realizzato da Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, che hanno trascorso in Afghanistan le due settimane prima che Kabul cadesse in mano ai talebani. Giorni in cui hanno attraversato diverse province e incontrato attivisti, milizie armate che combattevano contro i talebani, e hanno documentato la grave crisi umanitaria che attraversa il paese. Erano lì il giorno della caduta di Kabul e hanno testimoniato le prime ore dell'evacuazione dall'Afghanistan. Nel loro reportage ci sono le ultime immagini di un Afghanistan libero.





Nel corso della serata ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi, mentre interverranno il comico Maurizio Milani, le attrici Antonella Attili e Cristina Pellegrino e l’attore e registra Lorenzo Gioielli.





Special guest per la grande musica: lo straordinario chitarrista statunitense Stanley Jordan, oltre all'esibizione dei cantanti Tahnee Rodriguez, Oumy e Ibrahima N’Diay.

