Prigozhin, l'eredità al figlio Pavel: il testamento, i 116 milioni di euro e le clausole da rispettare

Se l'eredità politica e militare di Yevgeny Prigozhin è ancora incerta, ciò che è sicuro è il passaggio del suo impero economico al figlio maschio, il venticinquenne Pavel. Come riportato da «The Insider», infatti, al figlio dell'ex capo del Gruppo Wagner spetterebbero circa 116 milioni di euro. A patto, però, di «assicurare un'esistenza dignitosa» alla vedova Prigozhin, alle sue figlie e alla madre Violetta.

Citofona alla vicina e la accoltella a Brindisi, il luogo del tentato omicidio

Il testamento

Come nelle dinastie del passato, tutto l'impero di Yevgeny Prigozhin passerà al figlio maschio, il venticinquenne Pavel. Quello economico almeno, perché sull'eredità politica e militare dell'ex capo del Gruppo Wagner ci sono ancora numerosi dubbi. Intanto, però, circola nei canali Telegram l'ultimo testamento firmato a marzo dall'ex cuoco di Putin, grazie al quale beni e possedimenti milionari verranno trasferiti a Prigozhin jr. Sommando le entrate delle società con il valore delle proprietà riportate nel documento, visionato dal media investigativo «The Insider», Pavel dovrebbe ottenere «circa 12 miliardi di rubli (116 milioni di euro ndr)», una stima simile a quella già fatta da Business Petersburg nel 2019 che parlava di una fortuna di 14,6 miliardi di rubli. Ma i soldi potrebbero essere molti di più, visto il debito tra i 75 e gli 80 miliardi di rubli (circa 785 milioni di euro) che il ministero della Difesa russo ha contratto con le società di Prigozhin e che suo figlio sarebbe intenzionato a riscattare.

Le condizioni

Tuttavia, anche nelle migliori (o peggiori) casate si devono rispettare le clausole stabilite dal monarca passato a miglior vita.

Pavel dovrebbe ricevere anche «una villetta a schiera» a San Pietroburgo per un «valore catastale complessivo di 32.534.059 rubli (circa 313 mila euro ndr)» oltre alle quote del padre. La cinematografica Aurum Llc e quella di compravendita e affitto di immobili Rythm Llc, tra le altre, ma soprattutto la più conosciuta Concord Management and Consulting, la società che si occupa di affitto di immobili diventata famosa grazie all'attività di ristorazione in uffici governativi e mense scolastiche, con cui in passato ha collaborato anche il ministero della Difesa. C'è un'ultima condizione imposta da Yevgeny Prigozhin: se Pavel dovesse morire, rifiutare l'eredità o incappare in altre circostanze, i lasciti saranno equamente divisi tra la vedova dell'ex cuoco di Putin, Lyubov Kryazheva, le figlie adulte e il nipote - nato nel 2021 - omonimo del fondatore della Wagner. Se l'eredità andrà alle figlie, secondo il documento, sarà la madre di Yevgeny a sostenerle. Un'eventualità che Prigozhin jr vorrà sicuramente scongiurare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA