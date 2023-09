Putin fa arrestare il medico personale: «Conosceva bene i suoi segreti». Cercava di fuggire in Bielorussia

Viktor Trukhin, il medico di Vladimir Putin, che conosce tutti i segreti medici più intimi del presidente russo, è stato arrestato dal Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa, l'FSB dopo essere stato sorpreso «mentre cercava di fuggire dal paese» diretto in Bielorussia, lo rivela il canale Telegram Cheka-OGPU.

Viktor Trukhin, 59 anni, uno dei medici più influenti della Russia era scomparso sei giorni fa, dopo che era stato licenziato dal suo incarico di alto livello presso un importante istituto statale perché accusato di frode. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa.

