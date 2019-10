Prenoti il campeggio ed è prevista pioggia? Ora un'assicurazione ti rimborsa. Ecco come fare

Campings.com, che in collaborazione con la startup fintech Setoo ha ideato un'assicurazione che consenta ai clienti di annullare le proprie vacanze con 72 ore di anticipo se si prevede pioggia, sulla base delle previsioni meteo di Meteomatics.



Il costo dell'assicurazione varia a seconda ovviamente della stagione e del tempo tipico, ed è calcolato usando tecniche di apprendimento automatizzato: una polizza costa tra il 3 e l'8% del prezzo di prenotazione, una media di 15 euro a settimana, ed è disponibile per i clienti di Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Austria per le vacanze in Francia, Italia e Spagna.

Abbiamo cercato una soluzione per la protezione dalle intemperie da diversi anni, prima di trovare esattamente ciò di cui avevamo bisogno nella proposta di Setoo

Setoo sta anche parlando con altri operatori per assicurazioni simili, ad esempio per rimborsare i clienti che prenotano una vacanza sulla neve e la neve non c'è.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 11:14

«Il meteo è sempre particolarmente importante per i campeggiatori, più esposti ai fattori esterni rispetto ad altri vacanzieri», le parole di Jerome Mercier, CEO di Campings.com, che offre oltre ai campeggi anche case mobili, chalet e cabine. «».