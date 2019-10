Rapita a 15 anni, un anno dopo la madre la rintraccia grazie a PornHub

Papà orco scuote il figlio di un mese fratturanogli 28 ossa, bimbo muore per emorragia

Lae la mamma laPerè stata sequestrata e abusata, costretta a fare video che venivano poi diffusi su, ed è stato proprio sul sito a luci rosse che la mamma è riuscita a rintracciare la sua bambina.La ragazza avrebbe fatto oltre 60 video, rimanendo anche incinta del suo stupratore che l'ha poi costretta ad abortire. Christopher Johnson, 30 anni, della Florida è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto colpevole di rapimento e abusi su minore. I video sono stati pubblicati su Periscope, Pornhub, Modelhub, Snapchat e altri siti web mesi dopo la sua scomparsa, nella speranza che non venisse riconosciuta, ma non è andata così.Secondo quanto riporta il Daily Mail nei video la ragazza era insieme a un uomo che era stato segnalato dalle autorità da alcuni vicini e da alcuni commercianti proprio perché girava con una minore che sembrava volesse sempre coprirsi la faccia per non essere riconosciuta. Grazie alle segnalazioni e alla denuncia della mamma la 15enne è stata trovata e riportata dalla sua famiglia.