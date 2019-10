Ponteggio perde stabilità a causa del vento, due lavavetri salvi per miracolo Video

Due uomini che stavano lucidando i vetri della facciata di un grattacileo a Edmonton, Alberta, in Canada si sono salvati miracolosamente, dopo che il ponteggio sul quale stavano lavorando ha perso la stabilità a causa delle forti raffiche di vento.







Dalle immagini del video, che in poco tempo è diventato virale, si può notare come gli addetti ai lavori, imprigionati sul ponteggio non possono fare altro che seguire il movimento dello stesso che viene spinto dal vento per due o tre volte contro l'edificio. In uno di questi spaventosi impatti, il ponteggio si infila nella vetrata del grattacielo, provocando ingenti danni e sbalzando uno dei due lavavetri dalla struttura. Il video, infatti, documenta che l'uomo è rimasto con grande sforzo penzoloni diverso tempo, prima di essere soccorso. Mercoledì 30 Ottobre 2019, 14:23

