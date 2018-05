Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lalo cerca e pubblica suiun appello esteso a tutti, ma il 21enne, oggetto della loro attenzione, precisa: «Non sono, sono». Sembra uno scherzo la storia che viene dal Canada dove Leon Smith, scomparso dal quartiere di Wheatley ad Halifax, dopo aver commesso un reato, ha commentato il post della polizia sulla loro pagina ufficiale su Facebook.«Siamo preoccupati per il 21enne Leon Smith, scomparso», avevano scritto gli agenti pubblicando la foto, ma il ragazzo ha voluto commentare. La puntualizzazzione, quasi grottesca, gli è costata però l'arresto, visto che Leon, aveva commesso effettivamente un reato anche se nell'annuncio la polizia aveva preferito ometterlo. «Leon è un maschio bianco, di corporatura media, con i capelli biondi. L'ultima volta che è stato visto, indossava una tuta da ginnastica nera, una maglietta blu e un scarpe da ginnastica nere», recitava il post della polizia a cui il ragazzo ha risposto aggiungendo anche la provocazione: «Avanti, fate il vostro lavoro».Lo scambio di battute, in realtà, è proseguito per diverso tempo. Il ragazzo ha spiegato che era da tempo che la polizia era sulle sue tracce e lo cercava nei luoghi da lui più frequentati, ma era riuscito a depistarli: «Scrivono come se fossero preoccupati per la mia sicurezza, ma tutto quello che vogliono è arrestarmi e mettermi in prigione». Il 21enne ha interagito anche con gli utenti che gli facevano notare che potevano rintracciarlo con l'indirizzo ID e ha anche replicato: «Mi disconnetto sempre per abitudine».Tutte le sue precauzioni però sono servite a poco visto che qualche ora dopo gli agenti lo hanno arrestato, come riporta anche il Daily Mail. Le autorità hanno però ammesso che c'era preoccupazione per la salute del ragazzo, soprattutto da parte della sua famiglia.