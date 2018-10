Politico fa un'orgia con quattro ragazze, video porno e scandalo hard a tre giorni dal voto

Doria - 60 anni, sposato e candidato governatore del Partito Social Democratico (PSDB, centrodestra) - ha reagito denunciando quella che ha definito una «fake news» e una «produzione grottesca e vergognosa», pubblicata da «gente che vuole male a me, alla mia famiglia e al Brasile» e sottolineando che quello nel video non è lui. Da Doria sono partite accuse durissime al suo rivale Marcio Franca, accusato apertamente di esserne il mandante. E insieme alla moglie, ha postato su Facebook un video in cui si difende da quanto gli viene rimproverato dall'opinione pubblica.

Secondo l'ultimo sondaggio Doria è in vantaggio proprio su Franca, del Partito Socialista (PSB, centrosinistra), ma di pochi punti (53% contro 47%). L'equipe di Franca ha respinto le accuse, affermando che il candidato socialista non c'entra niente con la diffusione del video. Ma è stato proprio un consigliere comunale del Psb, Camilo Cristofaro, ad autoaccusarsi di aver postato lui il video su Twitter dopo averlo ricevuto da una delle sue protagoniste femminili, «perché Doria non gli ha dato i soldi che gli aveva promesso».