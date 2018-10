Sesso con uno sconosciuto in vacanza a Rimini, francese resta incinta: David cerca il padre 50 anni dopo

Marsiglia a Rimini per cercare suo padre. Il protagonista di questa storia, molto simile per certi versi a quella di Rolf - che vi abbiamo raccontato su Leggo.it (LEGGI) - si chiama David Mossé, ha 49 anni e dalla Francia è arrivato in Romagna in auto, alla ricerca delle proprie radici. Il suo scopo è ritrovare infatti il padre che non ha mai conosciuto.



Il 49enne sa solo di essere stato concepito a Rimini nell'estate del 1968: sua madre Nadine, in vacanza sulla riviera romagnola, conobbe un uomo con i capelli scuri, e dal loro amore nacque David, nove mesi dopo. David ha anche una foto di sua madre e del suo presunto padre insieme, foto che ha stampato su alcuni volantini con cui sta tappezzando in questi giorni il centro cittadino. La storia di David è stata raccontata oggi dal quotidiano Il Resto del Carlino.

Forse è l’uomo ritratto nella foto con mia madre -

ha detto al

Resto del Carlino - Se qualcuno lo riconosce, mi contatti. Non voglio soldi, niente di strano, voglio solo trovare le mie radici

. Non ha la certezza che sia proprio lui il suo papà biologico: sua madre Nadine infatti non ricorda chi sia quell'uomo nella foto. O forse non vuole ricordare: «Non posso escludere che in quella vacanza abbia avuto più di un flirt», ammette, ma è sicuro che, se anche non dovesse essere lui suo padre, potrebbe ricordare qualcosa, sebbene siano passati 50 anni.



Nadine restò incinta a 22 anni, nell’agosto del 1968, proprio durante quella vacanza:

Non mi ha mai voluto dire chi fosse mio padre -

dice lui -

quando avevo 5 anni si è sposata, ma ho sempre saputo che suo marito non era il mio vero padre, pur avendomi cresciuto come un figlio

. Che il suo vero padre potrebbe essere italiano, lo sa da pochi mesi.

Mia mamma è stata molto male, è andata in coma ma poi si è ripresa

- racconta -

Ho realizzato che se fosse mancata non avrei mai saputo da dove vengo e chi è mio papà. L’ho messa alle strette e ha ceduto: quella foto, di cui non mi aveva mai parlato, viene dalla sua amica Claudette

. E la stessa Claudette gli ha confermato:

Tuo padre era un italiano

.

Io non chiedo niente, voglio solo sapere che tipo di persona è, cosa fa, vorrei conoscerlo. Può essere che tutto finisca dopo un incontro, come potrebbe nascere un legame più profondo

.