Pole dance nel parco naturale patrimonio Unesco: «Mi sono sentita viva», scoppia la bufera

La ballerina Ada Bez è una professionista di pole dance che, attraverso i propri canali social, specie Instagram, ama pubblicare balletti insoliti e sensuali anche in ambienti insolito come, ad esempio, un parco naturale. Proprio perché l'artista si è esibita nel Parco Nazionale del Teide di Tenerife, gli utenti social si sono indignati e hanno rivolto critiche e insulti ad Ada, additandola come qualcuno che non ha rispetto per la natura.

Il post Instagram di Ada Bez

Con una musica delicata in sottofondo, il vento che le muoveva i lunghi capelli biondi e un body che metteva in risalto le sue forme toniche, Ada Bez ha realizzato un'esibizione di pole dance all'interno del Parco Nazionale del Teide di Tenerife. Il parco è un sito patrimonio mondiale protetto dall'UNESCO creato attorno al Monte Teide. La didascalia che accompagna il video recita: «Vulcano, solo, vento, terra... mi sento viva». Se da una parte il post ha riscosso moltissimo successo, dall'altra, la location scelta dalla ballerina per esibirsi, non è piaciuta a tanti che hanno commentato molto negativamente la sua scelta. Ada, per difendersi ha spiegato: «Mentre lo facevo, mi sono sentita viva». Questo, però, non è bastato agli hater.

Le critiche degli hater

