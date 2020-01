Chef svedese lancia la nuova pizza con i kiwi: «Dall'Italia ho ricevuto minacce di morte»

di Alessia Strinati

Dopo lacon l'ananas arriva anche la pizza con i kiwi e scoppiaL'inventore della ricetta è svedese. Stellan Johansson ha deciso di mostrare la sua creazione sui social e in breve tempo la foto ha fatto il giro del mondo, suscitandoproprio in Italia, dove la pizza nata e dove certe "licenze" non sono sempre ben accettate.La base è una margherita, poi arricchita dai kiwi. La ricetta sarebbe nata per caso, afferma Johansson, spiegando di aver ricevuto in regalo moltissimi kiwi e non sapendo come usarli ha deciso di "cucinarli" in varie maniere provandoli sulla pizza. Lo chef è riuscito a convincere il titolare della pizzeria in cui lavora e il piatto è finito nel menu. Il cuoco afferma che l'idea è piaciuta molto ai figli e che altri clienti apprezzano ma dall'Italia arriva un secco "no".Gli utenti del Belpaese che hanno visto la creazione culinaria si sono indignati, ribellati, opposti, hanno gridato allo scempio, così come avvenne per la pizza con ananasa. Qualcuno è andato ben oltre la critica arrivando persino a minacciare di morte lo chef.