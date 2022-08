Saltano l'atterraggio perché si erano addormentati: sospesi due piloti di una compagnia aerea

Sospesi i due piloti della Ethiopian Airlines che hanno mancato l'atterraggio ad Addis Abeba, perché entrambi si sono addormentati mentre stavano pilotando l'aereo. La compagnia aerea etiope, dopo aver riscontrato il grave fatto, ha deciso di rimuovere i due piloti dal loro lavoro, in attesa di approfondire le indagine sull'accaduto. Lo scorso 15 agosto, il volo Ethiopian ET343 in rotta da Khartoum ad Addis Abeba, non ha risposto alle comunicazioni con la torre di controllo mentre stava sorvolando il luogo dell'atterraggio, perché si presume che entrambi fossero addormentati.

In volo senza piloti

«​La sicurezza è sempre stata e continuerà ad essere la nostra prima priorità. Abbiamo ricevuto un rapporto che indica che il volo Ethiopian numero ET343 ha perso temporaneamente la comunicazione con il controllo del traffico aereo di Addis Abeba il 15 agosto 2022» precisa una nota della compagnia. Successivamente l'aereo etiope è atterrato senza alcun problema ed in sicurezza dopo che i due piloti hanno ripristinato la comunicazione con la torre di controllo.

Il volo sul Boeing 737 della Ethiopian Airlines da 154 posti, partito dalla capitale del Sudan, Khartoum, a causa della leggerezza dei due piloti sarebbe potuto diventare una tragedia, anche se l'affaticamento dei piloti «non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale», ha scritto su Twitter, Alex Macheras, un analista del settore aereo.

Sembra che i piloti siano atterrati con 25 minuti di ritardo, svegliati, da un allarme del sistema di sicurezza dell'autopilota che si è disconnesso nel momento in cui la coppia di piloti ha superato il punto per l'inizio delle manovre di atterragio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 22:34

