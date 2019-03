Picchiata dalla mamma e dal compagno mentre mangia, bimba di 4 anni muore soffocata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ai suoi genitori. Bianca Godoy èa Canuelas, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, a seguitoche è stata costretta a subire dai suoi stessi genitori. La bimba, secondo i medici, è morta a seguito di un forte colpo in testa che le ha causato il soffocamento, ma sul suo corpo c'erano i segni delle torture subite evidentemente per anni.Pare che la bimba stesse mangiando mentre ha ricevuto il colpo in testa, come riporta il Daily Mail, a causa dello spavento il boccone le è andato di traverso ed è soffocata. La madre della bambina, Viviana Roldan, e il compagno Federico Espinosa, hanno detto che la bimba si era sentita male in piscina, ma per i medici sono stati subito evidenti i segni degli abusi, così hanno allertato le autorità. La donna e il compagno sono stati arrestati ma nessuno dei due ha voluto dire nulla sulla vicenda, non facendo alcun riferimento ai segni di violenza sul corpo della bimba.Il padre di Bianca da tempo temeva degli abusi per questo aveva chiesto che la bimba fosse affidata a lui, ma dal tribunale non aveva ottenuto alcuna risposta. In passato aveva anche denunciato presunti maltrattamenti ma era rimasto inascoltato. Ora non può più fare nulla, purtroppo, per la sua bambina.