Non si sente bene e dà la colpa ai troppi caffè, Amanda scopre di avere un cancro

Credeva die di essere un po', ma in realtà aveva un cancro. Amanda Cunnington, 47enne di Bristol, ha creduto che la suama quando si è rivolta a un medico ha scoperto di avere unI primi sintomi sono cominciati un anno fa, con la stipsi, a cui aveva deciso di porre rimedio cambiando le sue abitudini alimentari. Anche il medico ad un'analisi superficiale le aveva detto di non preoccuparsi, che era affetta dalla sindrome del colon irritabile e che si sarebbe risolto con una corrette dieta. La situazione però è peggiorata e dopo attenti esami clinici ha scoperto di avere un cancro e si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico.L'operazione è andata bene e ora Amanda spera di poter riprendere il prima possibile a fare la sua vita di sempre, ma ha voluto raccontare la sua storia per avvertire tutti di non sottovalutare i segnali che lancia il proprio corpo. Come riporta il Daily Mail , solitamente il cancro all'intestino si manifesta con una serie di sitnomi come la perdita di peso, il mal di pancia, il sangue nelle feci, ma Amanda non ha sofferto di nulla di tutto ciò.