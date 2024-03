Pesca magnetica nel fiume, il cercatore di tesori trova una spada vichinga di oltre 1.000 anni fa: «Valore altissimo»

di Redazione Web

Un ritrovamento eccezionale, di incredibile valore storico, pescato come se nulla fosse dalla lenza magnetica di Trevor Penny in un fiume dell'Inghilterra vicino casa dell'uomo. Il cercatore di tesori aveva già passato un paio d'ore nella pioggia a tirare su oggetti di poco conto, quando finalmente il magnete ha agganciato qualcosa di particolarmente interessante: una spada vichinga risalente a oltre 1.000 anni fa.

Non appena è tornato a casa ha pubblicato le foto della "preda" su un gruppo Facebook che riunisce la comunità locale di pesca magnetica e scrive: «Probabilmente si tratta di una spada medievale. Da qualsiasi periodo provenga, avrà almeno 250 anni». Invece, ne ha 4 volte tanti.

L'eccezionale ritrovamento

Come riporta GoodNewsNetwork, dopo aver agganciato con la lenza magnetica il curioso oggetto, Trevor Penny ricorda bene di aver gridato all'amico: «Cosa pensi che sia?», e lui ha subito risposto «Sembra una spada!».

Trevor Penny si è rivolto subito all'Oxfordshire County Council, consapevole di avere per le mani una vera e propria spada dall'aspetto molto antico, affinché procedessero ad esaminare la reliquia per capirne la provenienza e l'età. Per l'uomo, la pesca magnetica è un hobby ormai da molto tempo. Si tratta, essenzialmente, di una caccia al tesoro in acqua (in particolare fiumi e torrenti) tramite l'utilizzo di un forte magnete attaccato a una corda. In alcuni casi, tuttavia, si può rivelare pericolosa: in passato sono stati agganciati degli ordigni fino a quel momento inesplosi.

L'Oxfordshire County Council, qualche tempo dopo, ha rivelato a Trevor Penny che si tratta di una spada di un guerriero vichingo risalente a più di 1.000 anni fa: «È l'oggetto più antico mai trovato in questo Paese tramite la pesca magnetica - ha detto l'uomo al giornale locale, l'Oxford Mail -. Mi hanno riferito che è davvero raro trovare spade intere e altri tesori di tale importanza storica ancora intatti. Sono molto fiero del ritrovamento».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA