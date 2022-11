«Sei troppo grassa (140 kg) per partorire», il miracolo di Ange: ignora il consiglio del medico e diventa mamma di 3 gemelli

Poteva trasformarsi in tragedia, ma alla fine Ange Wakeling ce l'ha fatta. Diventata famosa su Instagram e su TikTok per la sua incredibile storia, Ange a 38 anni ha scoperto di essere incinta di tre gemelli.

Subito l'immensa felicità dei genitori si è trasformata in angoscia, perché quando Ange è andata a fare la prima ecografia, il medico le ha suggerito di pensare ad un ipotetico parto selettivo, dando la possibilità solo a due embrioni di svilupparsi perché probabilmente il suo peso eccessivo non le avrebbe dato la possibilità di portare a termine la gravidanza.

L'incredibile storia

Ange Wakeling pesava 140 kg, il che, secondo i medici, questa condizione la portava a rischio di preeclampsia, oltre alla ipertensione e al diabete.

Tuttavia, Ange e suo marito Chris, 40 anni, non hanno voluto sacrificare uno dei loro tre gemelli: «Chris e io abbiamo subito detto di no, il dottore ha insistito, ma io non ho cambiato idea. Non ero disposta a sopprimere nessuno dei miei figli», ha raccontato la 38enne al The Sun.

«Ad ogni scansione i dottori hanno detto che stavano crescendo bene, il che è stato sorprendente», i tre gemelli sono nati ad agosto quando Ange era incinta di 35 settimane, tutti in ottimo stato di salute.

Durante la gravidanza, i medici hanno scoperto che i tre gemelli avevano ognuno il proprio sacco e placenta, il che riduceva significativamente i rischi. Sebbene fosse grata per la notizia, Ange ha confessato: «Avrei desiderato che lo avessero scoperto prima di chiedere subito se volevamo interrompere la gravidanza».

«Ogni donna ha il diritto di essere mamma, qualunque sia la tua taglia», ha concluso Ange Wakeling immensa grata e orgogliosa della sua famiglia ora allargata.

