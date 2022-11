Gemelli record, «sono i neonati più vecchi del mondo»: nati il 31 ottobre, ma concepiti 30 anni fa

di Redazione Web

Lydia e Timothy Ridgeway sono nati tre settimane fa, il 31 ottobre, ma tecnicamente sono i neonati più vecchi del mondo. I due piccoli, infatti, sono venuti alla luce in Oregon grazie a degli embrioni congelati 30 anni fa. Precisamente nell'aprile del 1992, quando il governatore dell'Arkansas Bill Clinton era in corsa per la Casa Bianca, e 'Save the Best for Last' di Vanessa Williams raggiunse la vetta della classifica Billboard 100.

Leggi anche > Il compagno muore quando lei è incinta: «Per registrarlo come papà dovrà pagare 10mila euro»

Gemelli record

I due neonati, secondo quanto riferito dal National Embryo Donation Center alla Cnn, hanno superato il record per essere stati concepiti con gli embrioni più vecchi che abbiano portato ad un parto di bimbi vivi. Quello precedente spettava a Molly Gibson, nata nel 2020 da embrioni congelati 27 anni prima, e prima di lei a detenerlo era sua sorella Emma, nata da un embrione congelato 24 anni prima. «C'è qualcosa di sbalorditivo in tutto ciò. In un certo senso sono i nostri figli più grandi, anche se dovrebbero essere i più piccoli», ha detto il papà Philip Ridgeway, che con la moglie Rachel ha altri quattro figli di 8, 6, 3 e quasi 2 anni, nessuno concepito tramite fecondazione in vitro o con donatori.

In April 1992, Vanessa Williams' "Save the Best for Last" topped the Billboard 100, Arkansas Gov. Bill Clinton was running for the White House, "Who's the Boss?" aired its final episode, and the babies born to Rachel and Philip Ridgeway a couple of weeks… https://t.co/OfHL8uMnB7 — Strawberry NG News (@StrawberryNG) November 21, 2022

«Concepiti quando avevo 5 anni»

«Avevo 5 anni quando Dio ha dato la vita a Lydia e Timothy, e da allora ha preservato quella vita», ha affermato il papà da record. Gli embrioni, ha spiegato la Cnn, sono stati creati per una coppia sposata anonima utilizzando la fecondazione in vitro: lui aveva poco più di 50 anni, mentre la donatrice di ovociti ne aveva 34. Gli embrioni non utilizzati subito sono stati conservati per quasi tre decenni in un laboratorio per la fertilità sulla costa occidentale degli Usa: fino al 2007, quando la stessa coppia che li aveva generati li ha donati al National Embryo Donation Center di Knoxville, in Tennessee, nella speranza che altri potessero utilizzarli.

L'adozione di embrioni

«Non abbiamo mai pensato a quanti bambini volevamo, ma che ne avremmo avuti tanti quanti Dio ce ne voleva dare - ha raccontato ancora Philip - Quando abbiamo sentito parlare di adozione di embrioni, è stato qualcosa che ci è piaciuto». Secondo gli esperti, l'età dell'embrione non dovrebbe influire sulla salute del bambino, poichè ciò che conta di più è l'età della donna che ha donato l'ovulo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA