Sopravvive all'incidente aereo e si fa un selfie: «Quando la vita ti dà una seconda possibilità». Pioggia di critiche dal web

Un incidente che ha avuto tragiche conseguenze qualche giorno fa è avvenuto all’aeroporto di Lima, in Perù, dove un Airbus 320 della LATAM si è scontrato con un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco. Tutti i passeggeri dell’aereo sono stati evacuati in sicurezza, ma comunque sono stati registrati 4 feriti gravi e 36 minori. Due vigili del fuoco a bordo non sono sopravvissuti, un terzo è in gravi condizioni. E mentre si indaga ancora sulle cause dell'incidente scoppia una polemica per una foto messa sui social da un sopravvissuto.

Sopravvive all'incidente aereo e si fa un selfie: pioggia di critiche

Un selfie subito dopo essere scampati all'incidente aereo. «Una seconda possibilità» è il testo scelto da Enrique Varsi-Rospigliosi che ha postato una foto scattata assieme alla moglie pochi minuti dopo essere sopravvissuti allo scontro tra l'aereo e il camion dei vigili del fuoco in servizio. L’incidente che è costato la vita a due pompieri è avvenuto al Jorge Chavez International Airport di Lima il 18 novembre.

Cuando la vida te da una segunda oportunidad #latam pic.twitter.com/Vd98Zu98Uo — Enrique Varsi-Rospigliosi (@enriquevarsi) November 18, 2022

Cosa è successo

Tutti e 120 i passeggeri compresi i membri dell’equipaggio sono stati fatti scendere e messi in sicurezza. Hanno però perso la vita Ángel Torres e Nicolás Santa Gadea: i due erano a bordo del camion che si è scontrato con l’aereo. Ed è per questo che su Twitter piovono critiche sul cinguettio dell'uomo. Nel suo selfie, Enrique Varsi-Rospigliosi è ancora cosparso della schiuma usata per domare l’incendio. «Siete due idioti», e ancora «clown». Il web non ha gradito affatto: «Ma seriamente stai scherzando su una cosa così grave?», gli utenti non si placano

«2 vigili del fuoco sono morti e voi pagliacci fate dei selfie durante un incidente» ha replicato un utente. ma c'è anche chi ha definito la foto il «selfie dell'anno».

