Parigi, 150 arresti dopo la notte di scontri. Macron convoca l'unità anti crisi: «Violenze ingiustificabili»

di Redazione Web

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato l'unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze avvenute dopo la morte di Nahel M., il 17enne che non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Lo ha annunciato l'Eliseo. E, dopo una notte di fuoco, adesso in Francia scattano gli arresti.

Flic uccide un 17enne, la banlieue di Parigi in rivolta: scontri, arresti e feriti

Poliziotto spara e uccide un ragazzo di 17 anni, scontri nella notte alle porte di Parigi

Une nuit de violences insupportables contre des symboles de la République : mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150 interpellations. Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n’ont pas appelé au calme. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 29, 2023

Paris banliyöleri polis cinayetlerine karşı ayakta



"Paris'in batısındaki Nanterre'de bir trafik çevirmesinde polis, 17 yaşındaki genci öldürdü. Görüntüler, polisin ifadelerini yalanlarken banliyöler öldürülen Arap ve siyah gençler için adalet istiyor."https://t.co/t57Mcfj5zQ pic.twitter.com/ZxpmLaDdqR — Marksist.org (@marksistorg) June 29, 2023

Parigi: 150 arresti dopo le violenze

Intanto su Twitter il ministro dell'Interno Darmanin ha riferito di «150 arresti» nella notte, denunciando «una notte di insopportabile violenza contro i simboli della Repubblica: municipi, scuole e questure bruciati o attaccati» . «Sostegno a polizia, gendarmi e vigili del fuoco che affrontano con coraggio.

Il municipio di Mons-en-Barœul, vicino a Lille, è stato in parte bruciato durante, ha riferito il sindaco della città, Rudy Elegeest all'Afp, aggiungendo che «una cinquantina di persone incappucciate» hanno sparato contro il municipio usando fuochi pirotecnici intorno alle 23,30. La sparatoria è terminata intorno alle 4:30 del mattino. «Siamo scampati al peggio, perché dentro c'erano tre agenti» che «si sono nascosti per sfuggire a questa terribile violenza e alle fiamme», ha detto ancora Elegeest parlando anche di «danni materiali assolutamente considerevoli» . «Il piano terra del municipio è totalmente devastato», ha detto, menzionando anche incendi di automobili.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 09:15

