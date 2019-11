Papà porta il figlio sulle spalle a passeggiare sul lungomare, un'onda gigante li travolge

Giovedì 7 Novembre 2019, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tiene ilsuler fare una passeggiata, ma un'. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da undal suo bambino che si trovava sulle sue spalle sul lungomare di Freshwater sull'Isola di Wright (Inghilterra).Un video mostra l'uomo scendere dal ciglio della strada per passeggiare sul lungomare nonostante le brutte condizioni meteo. Il mare è mosso e il cielo minaccia pioggia, ma nonostante questo ha voluto passeggiare con il suo bambino proprio a pochi passi dall'acqua. Improvvisamente però i due vengono travolti da una grossa onda e il papà scaraventato in terra con tanto di bambino al seguito.Per pochi secondi sembra che i due siano stati risucchiati dall'acqua ma fortunatamente il papà si rimette in piedi, grazie anche all'aiuto di alcunui passanti che hanno assistito alla scena. L'uomo riesce ad afferare il bambino e a mettersi a una distanza di sicurezza. Tanta paura, ma tutto si è risolto per il meglio.