Orrore al parco acquatico, gonfiabile spazzato via dal vento: morto un papà 35enne, ricoverata la figlia di 3 anni

di Redazione web

Una domenica in famiglia al parco acquatico si è trasformata in tragedia. Una struttura gonfiabile è volata via, spazzata via dal vento, e ha trascinato con sé padre e figlia che si trovavano all'interno: l'uomo, 35 anni, è morto, mentre la figlia di 3 anni e mezzo è stata soccorsa e ricoverata in arresto cardiaco.

Braccioli, l'errore che fanno i genitori quando li mettono ai figli e che potrebbe rivelarsi fatale

Bimba di 7 anni annega in piscina, incastrata sotto i gonfiabili dopo un malore: dramma a Pavia

Papà morto al parco acquatico

L'incidente è avvenuto nel parco acquatico Wanderland di Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, nella regione della Var francese, intorno alle 15 di domenica 30 luglio. Il papà, Jerom, e la bambina, Anne, stavano giocando all'interno della struttura gonfiabile quando il forte vento l'ha spazzata via, trasportandola per oltre 50 metri.

L'annuncio del sindaco

La notizia della morte dell'uomo è stata annunciata tramite un post su Facebook dal sindaco della cittadina, Alain Decanis: «Speravo in un esito positivo ed è stato con grande tristezza che ho appreso in tarda serata che il papà non era sopravvissuto», ha scritto il primo cittadino in un lungo messaggio. «Come ha potuto un parco acquatico che era stato accolto sul territorio comunale per portare gioia e allegria ai bambini trasformarsi in una macchina di morte che ha abbattuto un'intera famiglia? Questo lo chiarirà l'inchiesta in corso», ha aggiunto il sindaco del comune.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA