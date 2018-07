Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Respira unaperto su uno scaffale dele ha una grave. Il piccolo Eddison, 2 anni, di Scarborough, nel Regno Unito, è stato portato immediatamente indalla mamma dopo che il suo occhio si è pericolosamente gonfiato a causa della sua allergia.La donna non sapeva che il figlio fosse allergico alle noccioline, ma non avrebbe mai pensato che potesse venirne a contatto al supermercato, dove ogni confezione dovrebbe essere chiusa in modo ermetico. Eddison ha iniziato a lamentare prurito, senso di soffocamento e poco dopo è comparso il gonfiore in faccia: «É stata l'esperienza più brutta della mia vita», ha spiegato al Mirror Fortunatamente l'ospedale si trovava vicino al supermercato dove il bimbo ha avuto la reazione allergica ed è stato possibile prenderla in tempo. Le conseguenze di questo tipo di allergie sono spesso molto gravi, motivo per cui la madre è rimasta scioccata dall'episodio. Oggi la donna chiede che alcuni cibi, altamente allergenici, vengano confezionati in modo più adeguato e corretto, per evitare che possano esserci delle conseguenze anche più gravi di quelle subite dal suo bambino.