Ovuli nello stomaco, ma si sente male: lo lasciano morire e lo squartano per recuperare la droga

Aveva iniziato a trasportare, nel 2011,dopo averli ingeriti nelloper conto di un gruppo di narcotrafficanti con cui aveva undi circa 14mila euro. La tappa di partenza, per il 'rifornimento', era sempre lae le destinazioni erano lae la, ma dopo aver fatto da corriere per anni aveva iniziato ad accusare gravi problemi di salute, che alla fine lo hanno portato alla, avvenuta la scorsa estate, dopo aver ingerito ben 67 ovuli simili a quelli della foto sottostante.Questa la drammatica vicenda di un giovane spagnolo, residente a: a raccontarla è 20minutos.es , che spiega come il ragazzo,e deciso a onorare il debito con gli spacciatori, ne era diventato schiavo. Nel 2014 il giovane, la cui identità non è stata rivelata, aveva iniziato ad avere forti dolori di stomaco dovuti ad alcune emorragie interne: per questo aveva manifestato la sua intenzione di smettere, ma uno dei membri della banda lo aveva chiaramenteTutto questo è durato fino al 7 luglio dello scorso anno, quando il ragazzo, giunto in, aveva accusato forti dolori, convulsioni e attacchi di vomito, davanti a una coppia, due dei membri della banda, che dopo aver contattato telefonicamente i loro soci avevano deciso di lasciarlo morire. Dopo il decesso, per recuperare la droga, i membri della banda avevano, per poi farlo a pezzi, metterlo in una valigia trasportata nel portabagagli dell'auto finoe abbandonarlo in un bosco.Due giorni dopo, che aveva abbandonato il cadavere, fu fermato al confine tra Francia e Svizzera con alcuni ovuli di cocaina, su cui era stato ritrovato il dna del giovane. Da lì erano partite le indagini che in meno di un anno hanno portato ad una sentenza di primo grado: Reyes, insieme ai suoi complici (la cugina, il fidanzato di lei), è stato condannato per traffico di stupefacenti, omicidio colposo e omissione di soccorso. Le pene variano dai 20 ai 23 anni e mezzo.