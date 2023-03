Nonna a 36 anni, l'annuncio della deputata anti-aborto: «Mio figlio di 17 anni sta per avere un bambino»

Nonna a 36 anni. È l'annuncio della deputata anti-aborto rappresentante del Colorado Lauren Boebert, la quale ha reso pubblico che il mese prossimo avrà un nipote. La dichiarazione è stata fatta all'inizio di questa settimana a un evento Moms for America, da cui il video ha iniziato a fare il giro giovedì. «Non solo sono mamma di quattro ragazzi, ma ad aprile sarò una nonna per un nipote nuovo di zecca», ha detto raggiante. Newsweek riferisce che il padre del bambino è il figlio diciassettenne di Boebert, Tyler.

L'annuncio di Boebert arriva pochi giorni dopo che lei ha chiesto l'eliminazione della «educazione sessuale completa» nelle scuole pubbliche, secondo Raw Story. Il legislatore di estrema destra ha dichiarato al Durango Herald nel 2020 di aver abbandonato la scuola superiore per crescere Tyler. «Ero una mamma nuova di zecca e ho dovuto prendere decisioni difficili per crescere con successo mio figlio o per frequentare il corso di biologia del liceo», ha detto. «E ho scelto di prendermi cura di mio figlio».

Lauren Boebert publicly announced that her 17 year old son, Tyler, will be making her “a 36 year old grandmother” in April.



Boebert: “Now, any of you who have young children who are giving life there’s some questions that pop up. There’s some fear that arises.” #GrandmaBoebert pic.twitter.com/ylcxQKMc9j