Mamma morta di tumore senza poter rivedere il figlio di 12 anni affidato al padre: il giudice aveva preso tempo

di Giovanni Del Giaccio e Marina Mingarelli

È morta senza poter realizzare il suo sogno. Quello di una madre che chiedeva solo di poter rivedere il figlio di 12 anni, lasciato all'ex marito quando lei aveva iniziato a curarsi per un tumore. Una vicenda iniziata con i dissapori nella coppia, le violenze subite dalla donna, la burrascosa separazione e quindi la malattia che aveva costretto la mamma - insegnante di 47 anni, di Frosinone - ad affidare il ragazzino al suo ex. Lontano centinaia di chilometri perché residente a Trani.

La mamma morta senza poter salutare il figlio

Il giudice aveva disposto che il bambino dovesse vedere la donna una volta al mese, ma l'uomo - un medico che esercita appunto a Trani e nel frattempo è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti - non ha mai ottemperato a questo obbligo e sull'ultima istanza presentata dagli avvocati Andreina Ciotoli e Francesca Ruggeri del centro antiviolenza "Fammi rinascere" del capoluogo ciociaro il giudice si era riservato una decisione. La donna è morta questa mattina (giovedì, ndr).

Il caso era finito anche in Parlamento e all'interrogazione della deputata Cecilia Guerra il ministero aveva risposto che: «Il regime di visita tra madre e figlio è stato disciplinato al fine di garantire il superiore interesse del minore a mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori». Peccato non sia mai stato così. Fino all'ultimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 11:42

