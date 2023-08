New York, Grande Mela sporca e cara: una classifica svela i quartieri dove non andare

E' una delle città più visitate al mondo, icona e simbolo degli Stati Uniti, New York. E mentre la Cnn denigra il nostro paese come meta turistica, in seguito allo scandalo degli scontrini ed ai prezzi pazzi anche solo per dividere un tramezzino, c'è una classifica che non mette proprio in buona luce la Big Apple.

Sporca e molto cara

Secondo la lista stilata da House Fresh, società che studia la qualità dell’aria, New York è una delle città peggiori d'America, la 17° per precisione, ed uno dei motivi è la sporcizia che regna in molte strade, nonostante la metropoli sia una delle più care al mondo, specialmente dopo il Covid. In questa zona della città, infatti, si sono verificati i maggiori reclami per ragioni sanitare, con una media di 7.664 ogni 100 mila persone.

Meglio di Los Angeles

Al secondo e terzo posto si trovano Eltingville e Great Kills, che si trovano a sud nell'area di Staten Island, ma a completare la black list delle 5 aree più sporche di New Yoek ci sono Hunts Point, nel famigerato Bronx e Pleasant Plains, ancora a Staten Island.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:39

