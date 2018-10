Muore in vacanza in Egitto, la salma torna a casa ma mancano il cuore e i reni

Abusa del suo cane con la ex compagna, l'animale sarà ucciso: «È diventato aggressivo»​

Undi 62 anni, che si trovava in vacanza in, èdopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina di un resort. Nel paese nordafricano era stata effettuata una prima autopsia, una pratica poi ripetuta quando laè tornata in patria: qui, però, i medici hanno fatto una scoperta agghiacciante., un cittadino britannico, era morto qualche giorno fa a Hurghada, meta turistica bagnata dal Mar Rosso. Una volta rimpatriata la salma, i medici inglesi, come riporta il Daily Mail , hanno scoperto che dal corpo dell'uomo erano. La moglie dell'uomo, Lynda, ha denunciato l'accaduto pubblicamente.Come racconta la donna,aveva accusato forti dolori al petto e si era recato in un ospedale del posto, ma era deceduto poche ore dopo. Senza neanche informare la famiglia, le autorità locali avevano deciso diun'autopsia. Una volta che ladel 62enne è tornata in, i medici hanno scoperto degli organi mancanti. Molto probabile, se non quasi scontato, è che la salma dell'uomo sia finita nelle mani di qualcuno vicino aumani. Il fenomeno, infatti, negli ultimi tempi sta dilagando in: solo quest'anno, per questo reato, sono state arrestate 37 persone, ma è probabile che altre centinaia l'abbiano sempre fatta franca.