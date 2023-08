Nascosto tra i cespugli, parcheggiatore multa chi va da un centro commerciale all'altro: ecco il motivo

di Redazione web

Gli automobilisti che visitano un centro commerciale prima di attraversare la strada per visitarne un altro vivono l'incubo di essere multati da «un addetto ai parcheggi nascosto tra i cespugli».

Agli acquirenti del Peel Centre di Gloucester, a sud ovest dell'Inghilterra, è stata inflitta la sanzione di 100 sterline, poco più di 115 euro, dopo essere stati avvistati mentre lasciavano l'auto nel parcheggio per visitare il vicino outlet di Gloucester Quays, nonostante entrambi i siti sono gestiti dagli stessi proprietari.

Parcheggiatore nascosto tra i cespugli

Il parcheggio presso il centro Quays è attualmente a pagamento, mentre rimane gratuito presso il Peel Centre. Di conseguenza, i proprietari hanno introdotto una nuova politica che vieta agli acquirenti di parcheggiare in quest'ultimo e di attraversare la strada.

Ma la gente del posto e i consiglieri sono furiosi e hanno criticato la politica dei proprietari.

Un acquirente, nello specifico, si è scagliato contro la penalizzazione dei clienti che attraversavano la strada per utilizzare i servizi igienici del centro commerciale, in quella che è stata descritta come una violazione dei diritti umani e «pura avidità».

La consigliera Pam Tracey ha affermato all'emittente locale Gloucester News che, mentre le regole erano indicate in caratteri piccoli in fondo ai cartelli, il metodo per catturare le persone era «diabolico»: «Se lasci la macchina al Peel Centre e fai un salto a Gloucester Quays, vieni multato.

«Il Peel Center si trova sul lato opposto della strada rispetto all'outlet - ha detto uno dei clienti abituali dei due centri commerciali -. Ma l'ubicazione di un passaggio pedonale con semafori e la natura della vendita al dettaglio fa sì che le persone sentano la necessità di visitare entrambi i siti in un unico viaggio.Questo è ovviamente vantaggioso dal punto di vista finanziario per tutti i rivenditori e riduce l'inquinamento che verrebbe causato se le persone dovessero spostare le loro auto tra i parcheggi. Una recente e non pubblicizzata modifica al regolamento dei parcheggi presso il Peel Centre stabilisce che gli acquirenti non devono lasciare il sito, ovvero attraversare le strisce pedonali appositamente installate per visitare l'outlet di Quays».

