Movida e rumori, il ristorante all'aperto decide di premiare i clienti meno molesti: ecco come

Con la fine del lockdown e l'arrivo della bella stagione, sempre più persone hanno cercato di riempire di nuovo ie tornare alla socialità nell'era della 'nuova normalità'. Tra la paura del contagio e il clima, la priorità, un po' ovunque, va ai locali all'aperto. Uno di questi, però, ha deciso di introdurre un'iniziativa geniale pered evitare così liti con i residenti. Rombo Zentral è uno spazio gastronomico con terrazza all'aperto, situato all'interno del mercato centrale di Saragozza, in. Per invitare i clienti a evitare schiamazzi, il ristorante ha deciso di installare un, collegato ad un. A seconda del maggiore o minore rumore dei presenti, la luce del semaforo diventerà rossa, gialla o verde, in base ad un determinato limite. Lo riporta 20minutos.es Se la luce del semaforo resterà verde, tutti iriceveranno unodel 20%. Se invece sarà gialla, lo sconto sarà del 10% e in caso di semaforo rosso non verrà applicato alcuno sconto. Un'iniziativa valida tutti i giorni a partire dalle 22, ore serali in cui in passato si sono concentrate le lamentele dei residenti. «Dopo due settimane di prova, siamo partiti a pieno regime e l'iniziativa è piaciuta sia ai vicini che ai clienti», spiegano i gestori del locale.Non si tratta, comunque, dell'unica novità apportata dal locale dopo la fine del lockdown, anche se di certo è la più originale. In occasione della riapertura, infatti, nel ristorante con terrazza all'aperto sono stati introdotti sistemi di igienizzazione di tavoli e sedie tramite nebulizzazione e distributori con pedali, che evitano così ai clienti di dover toccare oggetti comuni con le mani.