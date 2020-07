Incidente spaventoso, il bambino coinvolto viene tranquillizzato così dal poliziotto

Auxilió a la gente accidentada y vio que había un niño llorando. Lo tomó en sus brazos, sacó su celular, se sentó con él y le mostró videos para entretenerlo. Poco a poco el niño se fue calmando. #BuenTrabajoPolicíaEc pic.twitter.com/gmRO96QP3v — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020

Ultimo aggiornamento: Monday 13 July 2020, 22:45

Un'immagine che ha fatto il giro del mondo, e non potrebbe essere altrimenti. C'è tanta dolcezza ma soprattutto umanità nello scatto di unche, intervenuto in strada dopo uno spaventoso, ha deciso di intrattenere unrimasto coinvolto per tranquillizzarlo.La foto, scattata in, è stata pubblicata dalla ministra dell'Interno, Maria Paula Romo. L'agentestava tornando a casa dopo aver terminato il suo turno quando si è imbattuto in un brutto incidente su una strada a scorrimento veloce nei pressi della capitale,, e aveva deciso di dare manforte ai colleghi intervenuti per soccorrere gli automobilisti e regolare il traffico.Durante l'intervento, il poliziotto aveva trovato un, molto spaventato dallo schianto. Per tranquillizzarlo, l'agente si è, mostrandogli diversi video sul suo smartphone. Alla fine, il bambino si è calmato gradualmente, dimenticando lo spavento. Una foto commovente, che non poteva non diventare virale e conquistare il web.